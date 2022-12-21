8成受訪者指垃圾站無休息室　通風設施不足　工友聞臭開飯

酷熱天氣下清潔工作的處境及工人中暑狀況值得社會關注，有工會就清潔工友對日常裝備及垃圾站設施進行調查，結果發現最多工友認為公司/政府應提供掛頸風扇、防曬手袖及購水津貼，逾8成人反映垃圾站缺乏午膳休息空間，約10%工友選擇在垃圾站內進食，亦有工友反映垃圾站衞生環境惡劣，盼設置與垃圾站分隔的休息室。

清潔工人職工會過去兩個月到訪各區垃圾站，訪問200名食環署外判清潔工人，以問卷收集工友對裝備、垃圾站環境的意見，同時對在其中6個垃圾站內工作的清潔工就垃圾站設計進行深入探討， 近半受訪工友的理想物資數量與現時公司提供物資數量不符，受訪工友中有67%人認為公司要提供掛頸風扇、而防曬手袖就有61.5%，54.5%盼提供購水津貼。

調查綜合得出工友盼望改善的六大範疇，包括分隔垃圾存放與休息室，從勞動尊嚴及職業健康角度來看，沒有垃圾臭味、盡可能與細菌分隔的休息室十分重要；其次是增加通風設施，如風扇、冷氣，建議政府重新審視垃圾站設計，並盡快提供良好而通風的垃圾站環境供工友使用，減低工友在站內受傷或中暑的風險；第三是增加儲物空間，如加大物櫃呎寸及提供足夠儲物空間予工友；第四是增加洗手間及淋浴間，淋浴設備可為工友降溫，工友亦盼清潔乾淨減少將病菌帶回家；最後兩項是增設飲水設備以及增設急救及消毒設備。

工會建議，增加基本裝備及提高工具質量，外判工應與直聘員工看齊，每人均會獲發四套短袖及長袖制服、草帽及鴨咀帽。另應加入防暑裝備作為基本裝備，包括掛頸風扇、防曬手袖，同時增設購水津貼，減低工友中暑的風險。改善垃圾站設計，尤其與工人相關的休息環境、更衣室等，做到以人為本；設置午膳休息設施，如加設簡單傢俬電器，取消不准在垃圾站內晾曬工衣的規定等。