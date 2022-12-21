政Whats噏：移居台灣逾年　陳淑莊為「食」突蒲頭

公民黨早前開會通過有序清盤，即係距離摺埋之期不遠矣。咁橋，舊年年中移居台灣嘅該黨前骨幹成員、前議員陳淑莊(Tanya)，幾日前突然喺台北一個活動蒲頭喎。

Tanya出席嘅活動叫做台港飲食文化嘉年華，見佢身穿米色樽領毛衣配灰色裙，精神唔錯，雖然滿臉笑容，但添咗風霜味。當時佢同一班嘉賓喺台上舉起宣傳牌，同佢攞住同一塊牌嘅係桃園市長鄭文燦，而鄭隔離嘅就係台灣陸委會副主任丘垂正。

移居台灣後，一直好低調嘅佢，點解會突然蒲頭？其實都有迹可尋嘅。事關佢嘅前黨友、前議員郭榮鏗今年9月中旬喺社交平台分享一則台灣飲食作家嘅貼文，話本來「十指不沾陽春水」嘅Tanya，過去一年捲起衣袖潛心廚藝，早前更因應中秋節，製作冰皮月餅同彩虹酥，仲話有意明年喺台北開小館咁話。既然要開食館，兼且活動又講到台港飲食文化，佢自然就沾上邊喇！

睇嚟Tanya喺台灣輕鬆度日，反觀佢以前所屬嘅政黨面臨解散，就連佢嘅昔日戰友，包括前黨友兼前議員楊岳橋、譚文豪同郭家麒，因參與民主派初選案涉違《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，還押至今已近兩年，等候裁決。唔知佢安唔安樂呢？