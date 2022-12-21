新膠袋徵費月底實施　特殊情況可獲免費袋　設1個月執法寬限期

膠袋徵費加價討論多年，立法會於今年10月已通過有關優化塑膠購物袋收費計劃的3項附屬法例，新措施即將在本月31日起實施。環境保護署副署長陸嘉健今日(21日)表示，條例實施後賣方有責任就塑膠袋收費；而可獲豁免的範圍包括非完全包裝的食品、或沒有包裝的食品及外賣，但最多只可給予一個膠袋。執法寬限期則會有1個月，屆時會以勸喻為主，不會過嚴執法。

實施新措施後，每個塑膠購物袋的收費由現時最低0.5港元，提高至最低1元；而現時對盛載冰凍或急凍食品的塑膠購物袋的豁免亦會取消。至於收緊豁免方面，未來購買冰凍食品亦將不獲豁免，而可獲豁免的每單交易只可獲一個免費袋為基本原則，除非購物量過多一個膠袋未能裝好，才可獲多於一個袋。而收費的責任亦在於賣方，賣方亦不可以回贈或折扣等提供塑膠袋。

執法力度方面，環境保護署首席環境保護主任（總區）李瑞安表示會到透過處理投訴及神秘顧客作巡查。對於部分超級市場的自助付款區有大量平口袋容易讓市民取用，陸則表示超級市場等應加派職員在場檢查及提醒顧客新措施實施，若市民購物時可獲免費膠袋，則要確保膠袋內應有獲豁免的食品。

對於未有盡早開始宣傳新措施，陸嘉健笑稱「太早開始宣傳市民都會唔記得」，故在實施前兩周左右開始進行宣傳，加上新措施責任在賣方，故早前主要與商家及零售商作宣傳和教育。