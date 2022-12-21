涉示威現場管有攻擊性武器　 男編輯指遭警員將雷射筆塞入背囊

一名男編輯涉嫌身攜雷射筆、行山杖及雨傘等物品，參與2019年在旺角發生的反修例衝突，因而被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案編輯不認罪，案件今日（21日）在九龍城裁判法院續審。法庭裁定表證成立後，被告出庭自辯。他稱當日初次到釣魚翁行山，途中因下雨折返，改去旺角購物，期間被警員撳落地，再將地上雷射筆塞入背囊。控方就指，當日被告穿的鞋十分乾淨，不似曾踏上山途或泥濘；而且釣魚翁難度高，質疑他不可能在第一次去就獨自前往，當日他攜帶涉案物品是有不法意圖。被告不同意說法。

報稱任編輯的26歲被告唐健豐，被控於2019年9月8日，在快富街及彌敦道一帶，非法攜有2個能發出雷射光束的裝置、一把雨傘和一支行山杖。被告自辯時指，雖然酷熱天氣警告依然生效，但仍選擇當日下午獨自到清水灣釣魚翁行山。他帶備行山杖行山，途中卻下起雨來，於是折返。他擔心會繼續下雨，遂於將軍澳買長遮。之後他到旺角買體育用品，抵埗始見到有人群聚集，且港鐵站亦已關掉。為免遇上混亂，故到山東街對開休憩處休息。

被告續指，約1小時後，他見環境似乎稍為平靜，想搭巴士回家，期間有男子跑過來，說警方可能會放催淚彈，把防毒面具交給他。他知道催淚彈會讓人感覺「好唔舒服」，因此「無諗咁多，戴咗先」。未幾有警員把他撳到地上，再將地面不屬於他的雷射筆放入他的背囊。被告說，涉案行山杖是案發1年前購買，至於背囊內的另外1枝雷射筆，他解釋是他執背囊時遺漏。控方盤問時指，長遮上寫明製造日期是在2019年6月，被告所指的購買日期並不正確。被告辯稱記憶有誤，涉案的行山杖其實是屬於友人。被告又稱，他出發去旺角前，去了商場洗手間將行山鞋清洗乾淨。

案件編號：KCCC 1542/2022