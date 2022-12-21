今增16953確診　輸入佔982宗　多50患者離世

本港新冠肺炎疫情復熾，單日輸入及死亡個案近日屢創新高。衞生署衞生防護中心表示，今日(21日)新增16,953宗確診，包括15,971宗本地及982宗輸入病例，輸入個案再破疫情以來紀錄。另外，醫管局呈報再多48名患者離世，公眾殮房報告個案2宗，即單日多50人病歿，再創近月新高。第5波疫情至今，本港已累計11,080人病亡。

變種病毒方面，截至昨日(20日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現149宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、11宗BF.7及171宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，多23間安老院、8間殘疾院舍錄得新個案，共46名院友、7名員工染疫，故有68名院友被列為密切接觸者。學校方面，多713間學校呈報1,868宗確診個案，涉及1,542名學生及326名教職員，來自145間幼稚園/幼兒中心、263間小學、283間中學及22間特殊學校；有39間學校共42班級疑現傳播需要停課。