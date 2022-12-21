觀塘工廈搗非法百家樂賭檔　21人被捕兼犯禁收告票

觀塘警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今午(21日)約1時展開代號「勇爵」及「松塔」行動，突擊搜查觀塘興業街一工廠大廈，搗破一個百家樂賭檔 。

人員於單位內拘捕一名姓許(33歲)男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反防疫規例；一名姓何(63歲)女子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。另外，9男10女(21至76歲)涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動檢獲兩張百家樂賭枱、約15,000港元賭款、約1千副啤牌、面值約60萬港元的籌碼及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於12人的群組聚集，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。