惡婦疑無戴口罩被拒上巴士　擲石掟爆車門洩憤　連累乘客齊遲到

不少港人對返工「有一份執着」，每朝早最怕遲到，若然稍遲出門，追車可謂「指定動作」，追不上時怨天尤人，亦算得上正常反應，但使用過激暴力手段發洩鬱悶，絕對不為公眾接受。一名婦人今晨(21日)疑因無戴口罩被拒上巴士，眼見遲到難免，仍然執意「報仇」，她尾隨追趕巴士，再趁巴士在燈位停下時，連環掟石擊碎司機位旁邊的車門玻璃，然後氣定神閒離開，巴士無法繼續行程，全車乘客亦一同受累。事件影片在網上廣泛流傳，網民均批評婦人行為瘋狂，態度囂張，一致同意必須嚴懲。

今晨7時許，一輛694號線新巴沿將軍澳寶琳北路往翠林邨方向行駛，至寶翠公園對開停在燈位等燈，適時路邊有一名婦人走近巴士，拋擲石頭砸穿車門玻璃，車內登時碎片遍地，婦人得逞後施然而去，姓嚴(35歲)車長目瞪口呆，回過神後報警處理。警方到場了解及搜索疑人，但未有發現該名擲石怪婦，案件列作「刑事毀壞」，交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，而涉事巴士被迫停駛，乘客要轉乘其他車輛繼續行程。

事發時正值上班繁忙時間，最「激氣」莫過於一群車上乘客，有人即時舉機拍攝逞兇婦人，並將影片上載到社交網站「公審」。根據片主所指，涉事婦人每日早上6時45分至7時乘搭該條路線的巴士，今晨她因為無戴口罩，遭車長拒絕上車，有人疑不甘心上班遲到，憤而尾隨「追車」，待巴士停下等候交通燈號時，拾起石頭連砸巴士玻璃2次，就此連累「成車陪你喺度遲到」。

其中一段影片所見，該名婦人身穿深色連帽衞衣、紅色長褲及孭粉紅色背囊，以石擊車後貌似「於心無愧」，雖然時有回望巴士，但仍大模廝樣跨過石壆，慢慢從行人路沿車尾方向離開，而她全程無戴口罩，違反防疫規定之餘，顯然亦完全不怕被人認出。至於另一段影片聚焦車內情況，巴士車門被砸出大窿，多名乘客無奈地坐在下層座位，車長則忙於處理善後。

片段果不期然引發眾怒，不少上班族感同身受，狠批該名婦人「阻住地球轉」拖累整車乘客，自私行徑應獲嚴懲。由於片中清晰攝下婦人容貌，留言紛紛指其「走唔甩」，勸喻她乖乖自首，亦有人指她既然可以「追車」洩憤，不如跑往下一個巴士站登車，避免遲到之餘，事後亦毋須惹上官非。