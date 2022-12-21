冬至前夕街市人流疏　攤檔不敢加價　主婦嘆經濟差「無啖好食」

明日(22日)便是冬至，眾多家庭均會團聚食大餐「做冬」。不過，今日(21日)街市人流稀少，未見眾多買餸客。傍晚約5時，旺角花園街街市未見人頭湧湧，叫賣聲、爭畀錢的場景，其中有魚檔每5分鐘只有3、4人行過。商戶嘆生意慘淡，客人手緊，不敢大手入貨，檔販亦不打算加價，而買餸的家庭主婦則說經濟差，打算簡單食飯就算。

賣新鮮雞的余先生大嘆，全日都冷冷清清，收工賣剩兩盤至少20隻嘉美雞，估計做冬客明日才光顧，但預料生意不會多太多，只敢較平日多入20%的活雞應市，認為市況低迷下，客人轉買冰鮮雞，「三分一價錢又多款」，部分人趁堂食再放寬轉外出做冬。菜檔負責人啊儀亦說，客人愈來愈手緊，「以往客人畀100蚊各樣菜執啲，今年反而逐斤秤逐斤計！」海鮮檔主戴先生稱，生意淡靜下不敢加價，「蝦之前賣每斤80港元，明天會維持80港元」，期望冬至正日人流回升，能於傍晚5時賣光，提早回家做冬。

在魚檔買了數十港元魚的黃女士表示，未有打算做冬，指親友有人染疫，難明天團聚，加上今年經濟差、股市下跌「無得賺」，自己要「打多幾份兼職工先夠食」，寧願於上周食好點，不用捱貴價海鮮，簡簡單單便算。但亦有人提早買料做冬，何女士於乾貨店使150元，購買冬菇、藥材等，打算明天煲湯，亦買了了蠔豉等海味，準備7人分量飯菜，但她說預算較去年少一兩成，主要由於做冬人數減少，以及經濟環境偏淡，足夠便可。