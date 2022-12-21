多16地點納強檢　旺角帝峯‧皇殿上榜

再增16個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該16個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

另外，為配合舉辦地區活動及場地維修工程，由下周四(29日)起，位於將軍澳寶康公園的社區檢測站，會改設於寶康公園對面的將軍澳體育館外空地(近港鐵寶琳站)。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.秀茂坪曉麗苑曉逸閣

2.何文田帝庭園7座

3.何文田帝庭園5座

4.何文田愛民邨敦民樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.黃大仙黃大仙下(二)邨龍滿樓

2.粉嶺粉嶺中心C座

3.牛頭角樂華北邨欣華樓

4.荃灣荃景花園7座

5.大圍文禮閣2座

6.北角和富中心5座

7.屯門仁愛堂街1至43號麗日閣

8.馬鞍山雅典居5座

9.葵涌華員邨華智閣

10.油塘 Peninsula East 1座

11.鴨脷洲鴨脷洲大街147號利豐大廈

12.旺角帝峯‧皇殿8座