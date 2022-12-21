多類重點人群毋須再核酸檢測　接待大量公眾等工種除外

澳門新冠疫情未息，衞生部門持續調整及優化防疫措施。當地感染應變協調中心今日(21日)表示，因應疫情變化，衛生局已修改 「預防新型冠狀病毒肺炎──重點工作人群新型冠狀病毒定期檢測指引」。同時，取消全部涉及進口冷鏈或非冷鏈貨物的措施要求。

當局表示，有關重點工作人群的檢測，包括教育、社會、文化、體育和懲教設施的工作人員檢測要求，由相應主管部門或特定指引訂定。而接待大量公眾的工作人員(每天超過100 人)，或有大量觀眾不戴口罩(唱歌、吹奏等)的表演人員(每場超過100人），每天第一次工作前，需進行1次快速抗原檢測。至於香港、台灣或外國入境澳門，或返澳門的交通工具上工作人員，每天進行1次快速抗原檢測，直至入境或返澳後5天。

其他行業或工種的人員，均毋須常規進行新冠病毒核酸檢測，但所有涉及接待公眾的工作人員，應在出現發燒、乏力、肌肉痠痛等全身症狀，及或咽痛、咳嗽、鼻塞、流涕等呼吸道症狀時，若尚未經快速抗原或核酸檢測證實為新冠病毒感染，須進行新冠病毒快速抗原檢測，每天1至2次連續2天。