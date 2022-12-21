世貿裁定美國產地來源標記規定不符規則　港府表示歡迎

美國自2020年11月10日起，要求所有由香港出口往美國的產品的來源地，標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定，美國上述針對香港產品的產地來源標記規定，是不符合世貿規則；專家組亦已向爭端解決機構提交裁決報告，並建議美方糾正其規定。特區政府今晚(21日)就世貿裁定表示歡迎。

商務及經濟發展局表示，歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位。有關裁決再次證明，美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。當局又指，美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，特區政府予以強烈譴責。

專家組在報告中已清楚反駁美方錯誤及毫無理據的觀點，明確裁定美方做法違反世貿規則。商經局亦已即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規的措施。在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，這既符合香港作為單獨關稅區的事實和相關的世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。港府強調，會繼續密切留意及跟進有關發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通。