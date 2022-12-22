吐露港公路連日封路維修　繁忙時段一度解封　私家車疑墮「陷阱」

有車輛駛經曾封路維修的吐露港公路時，疑墮「陷阱」致車輪移位。

吐露港公路往九龍方向近馬場對開，本周二(20日)下午因爆水管，故中線及快線需封路進行維修，導致交通大擠塞，至翌日(21日)清晨6時07分解封，惟至傍晚6時許，現場路段再因緊急維修而封閉，因正值下班時間，故再次造成上址交通繁忙，約20分鐘後解封，交通回復正常；及至晚上9時16分，現場第3度封路進行維修。

網上流傳一段約24秒影片，車CAM顯示時間為(21日)晚上9時04分，即第3度封路前12分鐘，一部車輛沿吐露港公路中線往九龍方向行駛，當駛至近沙田馬場對開，經過一個水氹時，突然感到車輛「彈一彈」，當時司機未有理會，事後發現車輪移位，懷疑輾過的水氹下面有一個大窿，司機對無妄之災，感到無奈。

有駛經上址的網民留言指，「其實係好大個窿，個到（果度）又咁啱暗左睇唔清」、「我都以為係水氹，一行落去bomb咗野，嚇死」、「收工我都中咗嘢！應該刮咗條坑！」、「早幾日只係成地水，整完又係成地水仲要加多個大窿，整黎把鬼咩，仲衰過未整前」、「七點幾行過整到成個減速壆咁」。