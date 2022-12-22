今日增夜間發熱門診　擴大感染者特別急診

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由於目前由非新冠病毒感染引起的發熱及呼吸道症狀就診者逐漸增多；此外，近日前往仁伯爵綜合醫院特別急診就診的新冠病毒感染者的人數亦逐步上升，為了向居民提供更適切的醫療服務，縮短居民在醫院急診室的輪候時間，衞生局將於今日（22日）在東亞運動會體育館（澳門蛋）C館增設（夜間）發熱門診，為非新冠病毒感染者服務；以及擴大仁伯爵綜合醫院特別急診，為新冠病毒感染者服務。

衞生局在東亞運動會體育館（澳門蛋）C館增設（夜間）發熱門診，服務時間為晚上6時至凌晨1時，服務對象為有發熱等不適症狀、但快速抗原或核酸檢測正常的人士，有需要使用服務的人士可直接前往，毋須預約，本澳居民免費，外僱及旅客等則按相關規定付費。而確診人士可預約到社區門診或前往澳門東亞運動會體育館A館（社區治療中心）求診。

仁伯爵綜合醫院利用醫院核酸檢測站原址，擴大了新冠病毒感染者特別急診區域，目的是縮短新冠病毒感染者的輪候時間，與其他急診就診者分區域就診，以及避免影響危重症患者的救治服務。感染者特別急診提供24小時服務，服務對象為病情危急且快速抗原或核酸檢測確診的人士（包括成人和兒童），本澳居民免費，外僱及旅客等則按相關規定付費。