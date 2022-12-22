中大研究發現免疫治療結合化療　顯著提升肺癌患者存活率

肺癌是本港頭號癌症殺手，每年新症逾5,000宗，整體個案中逾90%為非小細胞肺癌，近期有多份研究均指出以免疫治療結合化療，對轉移性非小細胞肺癌患者有良好的治療效果。香港中文大學醫學院與國際肺癌專家合作，測試免疫治療結合化療對治療轉移性非小細胞肺癌的成效，團隊發現以免疫治療藥物「tremelimumab」及「durvalumab」結合化療，可以顯著提升轉移性非小細胞肺癌患者的無惡化存活及整體存活率，可望成為新的一線治療方案。研究已刊登於權威醫學期刊《Journal of Clinical Oncology》。

研究團隊招募來自18個國家、142間中心共1,013個癌細胞已出現轉移的非小細胞肺癌患者參與臨床三期研究，以測試免疫治療結合化療，與單以化療相比的治療成效差異。研究參加者被平均分為3個治療測試組，包括免疫治療藥物「tremelimumab」及「durvalumab」結合化療組、免疫治療藥物「durvalumab」結合化療組，以及純粹接受化療組。

結果顯示，「tremelimumab」及「durvalumab」 加化療組的無惡化存活期中位數是6.2個月，其12個月無惡化存活率為26.6%，表現最好；而「durvalumab」加化療組無惡化存活期中位數是5.5個月，其12個月無惡化存活率為24.4%；化療組的無惡化存活期中位數則為4.8個月，其12個月無惡化存活率為13.1%。領導研究的中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦表示，該研究為轉移性非小細胞肺癌患者提供了一個嶄新的治療方案，以免疫治療藥物「tremelimumab」及「durvalumab」結合化療，可大大改善病人的無惡化存活及整體存活的機率，而且沒有顯著的副作用；而該新治療方案亦獲美國食品及藥物管理局許可納入臨床應用，以治療轉移性非小細胞肺癌患者。