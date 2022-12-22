亞洲各地爭棄戶外口罩令　港府碎步累港人除罩難

香港疫後復常跑輸全世界，並成為世界上少有至今仍嚴厲執行戶外口罩令的地區。2022年即將過去，本報分析多個防疫政策一度與本港相似的國家及地區，發現各地已相繼自4月至本月初撤銷戶外口罩令，但港府日前公布新一輪社交距離措施時，仍堅持口罩令(包括戶外)是疫情鬆綁的最後一步，令港人這個聖誕也難見歡顏。有議員認為港府堅持口罩令過於僵化，籲政府勿用感染數字恐嚇市民，令社會及民心無法復常，最終百害而無一利。

本港醫療界人士早有要求放寬戶外口罩令的聲音，期望社會逐漸復常，但醫務衞生局置若罔聞，無視日本、南韓、新加坡等亞太地區及競爭對手已大步復常，在控疫與經濟復甦上找到平衡點。

翻查最近放寬戶外口罩令的台灣疫情走勢，自變種病毒Omicron於今年4月肆虐後，當地5月27日的感染數字達到94,855人，創下疫情以來新高。自本月起，台灣放寬戶外口罩令，12月17日，當地有15,625宗確診，前日(20日)則有1.7萬宗，而過去的10多天就徘徊在1萬至1.4萬宗的水平，比解除口罩令前、即11月30日的17,668宗均低。再看自3月底開始解除大部分地區口罩令的新加坡，最新確診數字是每日徘徊在約1000至2000宗低水平，近日更跌破1000宗，可見兩地解除口罩令均無礙疫情防控。

倡議撤銷戶外口罩令的議員江玉歡建議政府帶頭做好後疫情時代的部署，教導市民逐步回復正常生活過程，不需恐懼，「唔係話一直戴住個口罩就冇事……世界各地復常都會教市民正確面對，香港喺呢方面完全冇做嘢！」