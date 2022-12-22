擠牙膏式放寬　聖誕旺出不旺入

本港放寬入境限制後，市民外遊意欲高漲，愈臨近聖誕，經機場離港的市民愈多，困港多時的港人趁外出「抖氣」及大肆購物外，亦想在外地度過白色或不一樣的聖誕節，反之，本港仍以擠牙膏方式撤銷防疫措施，難以吸引大量旅客趁聖誕節訪港。有旅遊網站表示，港人訂購往海外的機票及酒店增幅，較去年同期上升746%及903%，而海外用戶訂購本港酒店則只有74%升幅，良好勢態明顯落後於人。

據入境處的出入境旅客流量統計數字，每日經機場出境的香港居民，日子愈近聖誕節，增幅愈大，其中在本月15日至20日計，每日數字維持在2萬人次以上，只有19日跌回1.9萬多人次，在16及17日錄得2.5萬人次以上，相較月初錄得萬多人，呈明顯上升。

旅遊網站Trip.com表示，香港於9月下旬放寬檢疫政策至「0+3」，若以10月1日到12月15日計算，香港用戶涉及往海外目的地機票、海外酒店及海外當地體驗較去年同期比較，增幅分別是746%、903%及2,287%。

而最多人出遊的5個地方分別是曼谷、東京、大阪、首爾及新加坡，預訂酒店的平均天數為3至4日。至於一度深受港人喜愛的「宅度假」，以上述日子較去年同期比較略微下降9%，而海外用戶預訂本港酒店則較去年同期錄得74%升幅。