東方日報A1：外地復常　港雪上加霜　冬至聖誕慳得就慳

港人要在疫情下度過第3個冬至與聖誕，疫情打擊兼夾防疫令未解下經濟民生凋敝，外國白雪飄揚歡度白色聖誕，吸引不少港人去遊玩消費，而香港仍未復常，市民被迫過「褪色聖誕」，慳得就慳，消費亦要揞實荷包，佳節當前亦難展歡顏。調查顯示，逾半人聖誕消費少於1,000元，42%受訪者均指消費減少，逾半受訪者指現時經濟較去年差。而餐飲界在冬至就「旺丁不旺財」，市民收入減，傾向訂較平價套餐，預期整體冬至套餐價較疫情前下跌逾一成，最平2,000元已有，而食材亦由東星斑變青斑，只盼政府盡快與內地通關。

香港研究協會在本月12至19日電話訪問了1,060名18歲或以上市民，了解及追蹤他們對聖誕消費的意見。結果顯示，42%受訪市民料今年會減少聖誕消費，比去年同期增加6%；表示「差不多」的市民則佔27%；22%市民表示會「增加」消費，比去年增加一個百分點；而表示「未決定」及「無意見」的則共佔10%。結果反映今年聖誕消費減少的比例遠較增加的為多，顯示市民消費意欲偏弱。

至於每人會在聖誕節的花費方面，54%市民聖誕消費預算不多於1,000元，當中少於500元的佔32%，500至999元的22%，與去年持平。惟會花1,000元或以上的只有17%，只較去年微升一個百分點。值得留意的是51%受訪市民指現時經濟較去年同期差，較去年增加12個百分點；表示「差不多」的佔26%；而表示「較好」的佔15%，比去年少10個百分點；反映多數市民對香港經濟看法負面，亦是聖誕消費意欲偏弱主因之一。

在消費項目方面，個人護理、旅遊、食品、本地酒店旅舍、旅遊、外出用膳及零售商品的7項消費類別中，市民消費均值皆在中性水平徘徊，顯示今年聖誕消費市道需求僅屬中性偏緊縮，當中以「食品」（不包括外出用膳/外賣/到會）的需求最為疲弱。而按年變化顯示「旅遊」升幅最多，相信與香港放寬入境檢疫，刺激市民重新外遊的需求有關。

協會負責人促請政府加快與內地當局商討恢復正常通關的細節，早日推進與內地人員的正常往來，激活香港聯繫內地和世界的樞紐角色，為本地經濟活動注入更強大的動力，造福市民。

另一邊廂，所謂冬大過年，今天為冬至，在政府放寬宴會人數上限及快測要求後，餐飲界出現「旺丁不旺財」現象。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，冬至訂座率逾九成，是近年較興旺的一個冬至，然而疫情打擊經濟令市民收入驟減，做節亦要「睇住荷包」，疫情前的冬至套餐由約4,000至7,000元，中位價大約5,800元，如今即使訂枱率理想，但是市民亦偏向揀選相宜套餐，估計平均消費約為5,000元，而且酒樓亦在食材中「開源節流」，「以前就食開東星斑，而今有啲餐得青斑或海斑，有啲連斑都冇，但最緊要有魚有肉，一家人齊齊整整。」

香港現代管理飲食專業協會會長胡珠也稱，訂枱情況回升至逾八成，惟市民傾向揀選較相宜套餐，最便宜的酒席約2,000至3,000元。他笑言：「平過去街市買」，食材因運輸成本上漲，酒樓要以成本價推出套餐，只盼留住客人，讓大家開心過節。隨着防疫措施放寬，年尾訂枱做春茗的公司及團體亦重現，盼政府進一步撤防疫令，讓業界「回氣」。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：