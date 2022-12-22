男士患尿瀦留難排清尿液　靠忍尿喝大量水「谷尿」反傷身

男士小便時若出現尿液無法膀胱排出體外的狀況，便屬患上「尿瀦留」，嚴重者需插尿喉放尿。泌尿外科醫生表示，尿瀦留患者小便頻密、夜尿多和排尿力度差，部分人會選擇忍尿或喝大量水來幫助排尿，但反而容易令泌尿系統受損。

泌尿外科醫生黃國田表示，尿瀦留可分為急性和慢性。急性尿瀦留患者會有強烈的尿急感覺，惟尿液仍難以排出，可能需要去急診室，藉着插尿喉來將尿液排出，又可能要帶尿袋，否則可能傷害腎功能，亦有機會復發。慢性尿瀦留患者小便後部分尿液仍留在體內，剛開始可能餘下20立方厘米的小便，但之後可能惡化，小便變得頻密且每次分量小，但沒有痛楚。他指，尿瀦留有兩大病因，其一是患者膀胱出口阻塞，以中年患者較常見；其二是膀胱動力不足，不同年齡的患者都有可能發生。他稱，如果前列腺增生嚴重的話，在關鍵時候就難以排放尿液。曾經有尿瀦留患者坐飛機時，全程都忍着小便，到落機時體內尿液便不能排出。黃提醒，很多人以為「急一些」就會排尿排得好些，但萬一過了極限，反而會排不到小便。

徵狀方面，黃指患者可能小便頻密、夜尿多和排尿力度差，情況可能持續一至兩年；另有患者會感到難以將膀胱內的小便完全排出。他表示，現時有較好的藥物紓緩排尿的不良徵狀，甚至有特別的藥物減慢前列腺增生，或令前列腺體積縮小，而早些開始用藥有助預防尿瀦留問題。他補充，萬一拖延太久，使用藥物都不足夠時，患者便需要進行手術。他提醒，患者不要以為飲多些水就可以將尿液排出，反而飲更多水只會積聚更多尿液於體內，更易令泌尿系統受損。他建議患者每天飲6至8杯水便足夠，亦應避免進食麻辣、具刺激性、香料重和寒涼的食物；更應避免飲含有酒精、咖啡、茶類等利尿飲品。