企業捐贈千份軟餐　助500吞嚥困難長者品嘗營養美食

香港有不少長者或有吞嚥困難的人士，每天只能進食已打成糊狀的食物，而糊餐的賣相及味道往往難以引起食欲，長遠更會影響他們的營養吸收。有保險公司近日發起步行挑選活動，參加者完成步後便向慈善團體捐贈1,000份軟餐，讓長者品嘗到有營養的美味食物，開懷用膳。

是次步行挑戰活動目標是讓參加者合力完成步行1億步，坊界反應熱烈，活動早前已完成所需步數。主辦單位按計劃於本月至明年2月份階段透過保良局向500名吞嚥困難人士送贈1,000份「色、香、味、形」俱存的養生軟餐，幫助他們重拾享受美食的樂趣。「回味養生軟餐」由保良局社企餐飲業務「一點回味」製作，餐單由言語治療師、營養師和廚師共同悉心設計，符合國際吞嚥困難飲食標準。

首次送贈活動於上星期舉行，主辦單位派出義工到提供軟餐的社企幫忙處理軟餐飯盒，其後到訪分別位於觀塘和柴灣的保良局顧卞裘莉長者日間護理中心，以及香港中華基督教青年會柴灣長者鄰舍中心，為社區上有需要的長者獲贈軟餐盆菜。一眾受惠長者見到精緻滋味的軟餐後，全都顯得非常雀躍，而且食得十分開懷。