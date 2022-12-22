警搗上水種植場檢近千株大麻　拘本地男主腦及假難民農夫

警方毒品調查科根據線報分析及調查，於昨日(21日)掩至上水營盤村，搗破一個約3000呎的貨倉大麻種植場，當場以涉嫌「販毒」及「栽植大麻植物」拘捕場內姓吳(29歲)本地男主腦及姓黎(25歲)持「行街紙」越南裔男子。探員在場檢獲991棵大麻植物，共重約84公斤，市值約1,400萬港元。

警方指，被捕越南裔男子報稱無業，相信他受招攬擔當農夫角色，在倉庫內打理大麻種植工作。該兩名被捕男子稍後將被落案控以有關罪名，案件將於明日在粉嶺裁判法院提堂。警方根據種植場的規模，推算販毒集團每年可收成約792公斤大麻，若全數流出市面販賣，可為不法分子帶來約1億4千萬港元收入，惟相信該種植場暫時未有任何收成，行動成功阻止毒品流入本地市場。

行動中，警方亦檢獲大量種植大麻設備，包括遮光布、強力紫外光燈、營養液、二氧化碳機、溫度控制儀器等，初步相信販毒集團由海外購買大麻種子於本地自行培植，並在倉庫內搭建臨時帳幕，將種植場分作三區，根據大麻植物生長階段分作幼苗期、成熟期及收成期擺放，以便監控生長情況。警方形容種植場具規模、有系統，將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

此外，種植場內由於擺放不同電力裝置，惟不法分子未有妥善整理電線排列，以致現場有漏電甚至釀成火警的風險，可能會波及附近民居，警方譴責不法分子不負責任，並呼籲市民如留意到可疑植物氣味，或察覺有販毒活動跡象，可向警方舉報。