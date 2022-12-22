包致金姪女涉擲物落街刑毀2車被控　撤回保釋申請續還押小欖

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，於上周二（13日）涉嫌在家中將雜物擲落街，並損壞了2輛私家車。Amina其後被警方拘捕及被落案起訴2項刑事損壞罪，且於上周五（16日）被解往東區法院提訊，暫毋須答辯。裁判官把案件押後至下周五（30日）再訊，期間提取精神科醫生報告，以了解她是否適合答辯，並須還押小欖精神病院。Amina原定今（22日）於高院申請保釋，但她於庭上表示撤回申請，故須繼續還押。

現年46歲的被告Bokhary, Amina Mariam ，被控於2022年12月13日在香港，刑事損壞2輛私家車。據悉，控方指控案發當天早上，被告在灣仔家中因不滿工人的表現把其趕離單位並鎖上大門，工人遂走到大廈大堂，同時間大廈保安員發現停車場有聲響，其後發現有兩輛私家車被雜物擲中而損毀，被告的工人則發現該些雜物正是她的個人物品。

被告於12月15日被捕並被落案起訴2項刑事損壞罪，翌日被解往東區法院應訊。另外，據警方調查發現，案發翌日早上，涉案大廈停車場亦有2輛私家車被花盆擲中損毀，其中一輛更是早前疑遭被告以雜物擲中而損毀的私家車，警方懷疑事件亦與被告有關，不過被告現時未有就該次事件被落案起訴。

案件編號：HCCP 621/2022