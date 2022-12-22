斥Google拒國歌置頂淪危害國安幫兇　議員促立法規管禁假訊息

近期多個國際賽事接連發生把「港獨」歌曲當成國歌播放的事件，而港府要求Google把正確國歌置頂亦被拒。議員陸頌雄去函立法會資訊科技及廣播事務委員會主席，批評Google雙重標準，淪為煽動仇恨、危害國家安全的幫兇，要求立法規管資訊廣播及杜絕虛假訊息，並向港府反映把相關事宜納入明年的議程，盡快開會討論。

陸頌雄在函中強調香港特別行政區是中國不可分離的部分，Google搜尋器作為傳遞資訊的國際平台，必須以事實為依歸，在搜尋結果上忠實反映，而不是實行赤裸裸的雙重標準，一方面遵守歐洲法院裁決移除失實資訊，另一方面在香港卻以「演算法、及「言論自由」為藉口，拒絕把正確的國歌置頂，反而繼續任由黑暴「港獨」文宣繼續氾濫，淪為煽動仇恨、危害國家安全的幫兇。

他以德國及新加坡為例，指該等國家已制定法律，加強監管互聯網平台，政府可要求網站移除虛假資訊及涉嫌違法的內容，違者可被追究刑責，故港府應迅速採取行動，借鑑海外經驗，立法規管資訊廣播，杜絕虛假訊息。