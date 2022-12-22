內地來港生成電騙案目標　大三女生險失500萬元

警方於本月15日下午接獲報案，指一名內地來港的大三女生懷疑被人綁架，並要求其身處內地的父母交出500萬港元贖金。新界南總區刑事部隨即接手案件，並於市民協助下，在18小時內於油麻地一間以民宿形式租出的劏房單位，發現女學生安然無恙。經初步調查，揭發事件涉及假冒官員騙案。

警方指，事主於今年10月收到自稱內地官員電話，聲稱她涉及內地刑事案件，要求交出社交媒體帳戶及密碼以協助調查，否則將向事主及其家人採取執法行動。女生不知所措，惟有跟從指示，並租用上址民宿單位作「安全屋」，又自拍照片及影片給騙徒，未料遭對方利用向其父母索要金錢，幸好父母透過在港友人及時報案，以免蒙受損失。

今年1月至11月內，針對內地來港學生的電話騙案已有288宗，較去年有所上升，當中損失金額由1萬至688萬元不等，總額高達1億2,700萬元。警方新界南總區已為區內兩所大學及兩所專上學院的內地新來港學生舉行多場防騙講座，並透過即時通訊群組，向內地生及其家長提供最新防騙資訊，以及即時諮詢服務，呼籲家長要小心留意子女情況，如遇上突然索要大量金錢情況，應提高警覺以防子女受騙。