政府擬調整院舍防疫指引　不再安排緊密接觸院友到隔離設施

本港確診數字重上高位，安老院舍染疫個案亦有增幅情況。東網獲悉安老業界今日(22日)收到政府通知，指因應疫情的最新情況，而對安老院舍的防疫措施有所調整，包括決定集中資源及早撤離已受感染院友，不再安排屬緊密接觸者的院舍住客前往檢疫中心進行檢疫，另調整遷離暫託中心安排，所有隔離人士如在隔離的第4、5日快測無染疫，即可完成隔離，毋須進行核酸檢測。安老事務委員會委員、院舍經營者李輝對新措施表示歡迎，認為可將有限的資源用在最有需要的長者身上。

安老業界今日收到政府通知，提及因應疫情的最新情況，當局決定集中資源及早撤離已受感染的住客，安排他們隔離或治療，因此將不再安排屬緊密接觸者的院舍住客前往檢疫中心進行檢疫。衞生署衞生防護中心亦將就此為院舍訂定指引，列明院舍員工在照顧緊密接觸者及院舍內其他住客時應留意的感染控制事項。

政府亦會調整遷離暫託中心的安排，以達致與其他獲發隔離令的社區人士安排一致，即所有隔離人士，包括完成隔離後須返回院舍的住客，如在隔離的第4天及第5天，或其後的連續兩天，進行快測均取得無染疫結果，將可被視為已完成隔離，而毋須進行核酸檢測。另據悉，社會福利署、衞生署及醫院管理局將於明天(23日)舉辦網上交流會，向安老院及殘疾人士院舍業界講解相關的檢疫安排。