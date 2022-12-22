稱喪妻後把持不住　裝修工認非禮智障姪女判囚16個月

早年喪偶的清潔工人聲稱因太太過身而把持不住，3度趁夜深非禮同居的輕度智障姪女，「撩」她下體之餘及抓她胸部至留下抓痕，其中1次更是在農曆年初一時下手。事後他附給姪女金錢，又威脅若不聽話便收回他贈送的電話。事件終因社工介入而東窗事發，涉案清潔工警誡下承認「衰鹹濕」。他今天（22日）在區院承認3項非禮罪，被判入獄16個月。辯方稱被告已洗心革面反省，並不再與事主同住。法官練錦鴻批評，被告乘他人不覺，對女童施以淫辱，令坎坷的年輕生命帶來更大痛苦。

現年41歲的被告以「K.K.L」作代號，其妻2013年離世後，他們的女兒由外祖母照顧。事主是現年17歲的女童X，她是輕度智障，亦患專注力不足/過度活躍症，她於1歲時曾受父母虐待，因此要暫託保良局照顧。被告是X的叔父，他與父母及X同住小西灣一單位。據報告顯示，事後X有創傷後壓力症候群症狀。而據法官透露，X的祖父事後因被告被捕而責備X。

案情顯示，2019年11月初她遺失了電話，被告送了部二手電話給她，並威脅她若她不聽話便會收回。她對此感到擔心，因此一直忍受。X指，2019年11月10日晚上11時許，屋中其他人都睡覺，被告叫X來他的房間打機，期間被告伸手入她胸圍及衣服內抓她胸部，又隔着褲用食指「撩」她下體，過程持續約2小時。事後被告給她200港元零用錢。至2020年1月25日，被告再趁其他人入睡，抓她胸部及下體。另外，2020年2月2日晚，當晚8時許，被告叫X去他房間陪他睡覺，期間被告抓她及胸部下體半小時，X感覺到被告的尖指甲刮她皮膚。事後被告又給她200港元。翌日洗澡時，X發現胸部有抓痕。被告於同月5日被捕。

案件編號：DCCC 106/2022