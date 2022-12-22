環境局參觀煤氣廠氫氣發電　作好氫能車輛更換準備

政府早前推出《香港氣候行動藍圖2050》，稱為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以及在2050年前達致碳中和的目標。政府將會在未來三年，在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施，明年亦會試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士及重型車輛。

環境及生態局局長謝展寰就在社交媒體發布，日前與副局長黃淑嫻就到訪大埔煤氣廠，參觀氫氣應用的系統裝置的情況。謝展寰指，相關廠房是率先試驗從煤氣中抽取氫氣，以配合將來氫氣加氣站的落成，以便可推動氫氣車輛的使用。

謝展寰又在文中提及，政府早前推出《香港氣候行動藍圖2050》，目標於2035年前，香港將增加發電燃料組合中零碳能源比例至60至70%；而煤氣公司現亦試用氫能發電，料可配合零碳能源所需。

香港中華煤氣表示，目前供應的燃氣當中，約有一半是氫氣，透過現有貫通全港的煤氣管網，在用戶端裝設抽取氫氣設施，是適合香港、投入成本低、安全、高效率的氫能供應方案。煤氣公司補充指環境及生態局局長參觀當天，正向他展示了氫氣提取設施，示範把燃氣內的氫氣抽出，再利用「氫燃料電池」產電的過程。

此外，謝展寰早前獲選加入C40城市氣候領導聯盟指導委員會，成為代表C40中東亞地區城市的指導委員，將與城市合作，以共同應對氣候危機。