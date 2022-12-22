冬至街巿買餸人流稀　攤檔銷情不樂觀

冬大過年，傳統上不少市民會趁冬至聚首一堂。不過今日（22日）九龍城街市人流冷清，受放寬防疫措施影響，買餸做冬市民紛紛表示今年親朋戚友多外遊，不在港做節，故亦無準備太多美食。有雞檔店主表示只比平常入多了1成貨，對銷情不太樂觀，有熟客以往會大手買入7至8隻雞，今年只買半隻；亦有海鮮檔表示今年客人手緊，最受歡迎的蝦及魚亦要減價銷售；另有買餸街坊形容「今年街市比較靜，可能啲人出去食飯」，預算大約1,000至2,000港元，比去年少約千港元。

東網記者今早9時到九龍城街市視察，現場所見以往冬至人山人海的街市今日人流疏落，節日氣氛不再。被譽為「明星雞檔」的雞檔玲姐形容今年生意普通，雖然防疫措施放寬，街市不再需要安心出行，但「個個客仔出咗去食嘢飲茶，都唔知幾happy（開心）」，加上熟客大多外遊，無人在港做節，預計生意額僅比平日高1成左右，故只比平常入多1成貨。海鮮檔陳女士則苦笑指街市「往年咁既時候都好多人呀，今年都無咩人行」，較受歡迎的魚和蝦亦因經濟不景故有所減價，希望有助吸引人流。

街坊盧女士稱以往買雞大多買兩隻，今年則只購入半隻「打邊爐」，因部分家人選擇外出用膳，亦有部分家人外遊故沒有一起做節，她亦打算買海鮮，預算約2,000港元左右，比去年減少約1000港元。雖然街市買餸人流冷清，但盧小姐認為冬至氣氛不俗，笑稱「有得放寬呀嘛，咁都開心既有得出去食飯」。

謝女士稱今年特別買了雞、燒肉、魚和蝦，但她稱家中人少，只有一家五口一同做節，故分量不算多，花費約1,000多港元，又指物價通脹「啲嘢愈來愈貴，平日買條魚90蚊，今日都要170左右」。張女士亦花費了1,000多港元買餸，今年買蟹分量與去年差不多，但就比去年貴了100港元，她稱想為想更有冬至氣氛、一家人可以「傾吓偈」，故寧願自己煮飯做節。