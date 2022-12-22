探訪家庭無搬至新界過渡屋　何永賢：需與地區團體多宣傳

適逢冬至，房屋局局長何永賢今(22日)到深水埗和太子探訪劏房戶，她會見傳媒時表示，探訪了5戶劏房家庭，有一家4口亦有獨居老人，送了水果、餅乾糖果及簡約公屋模型等聖誕禮物予每個探訪家庭。何又指，昨(21日)已和巴士公司會面談及簡約公屋新界選址的交通配套。對於獲探訪家庭未有搬至新界的過渡性房屋，何承認需要與地區根基紮實的團體做更多宣傳。

何永賢稱，今帶同建築署簡約公屋團隊一同探訪劏房家庭，當中有劏房戶居於不到30呎、租金2,800港元的惡劣環境，一步入門口已正對着廁所，需跨過廁所才可到床上，亦有小朋友希望盡快搬出劏房，因現居劏房需要共用洗手間，甚至洗手間有老鼠。她坦言，對6至7歲的小朋友來說，居於這種地方有礙其身心發展。不少劏房戶願意搬至較遠的新界地區，認為未來發展位於新界，故亦願意在新界上班。

對於元朗同心村入住率暫僅約60%，她稱同心村「一路收緊好多申請」，近日亦有新開巴士直達同心村，認為未來市民入住新界的簡約公屋，其生活配套也會不斷進步。至於市區簡約公屋選址方面，何暫未回應，僅表示政府土地是以5年為一個規劃起步點，而周邊發展需3至4年做一個規劃，簡約公屋有可能延長使用，甚至重用的可能性，未來會到立法會工務小組增取撥款。