創科人才短缺　政府指標從業員3年後增至6萬　獨角獸達18間

創科藍圖定下發展願景參考指標列明，政府希望將本地研發總開支相對本地生產總值比率由2020年的0.99%，增加至2025年的1.3%和2030年的2%；人均本地研發總開支由2020年的3,575港元，增加至2025年的5,000港元和2030年的9,000港元。

在初創企業方面，政府期望未來獨角獸企業數目（累積數字）可以由2020年的12間，增加至2025年的18間和2030年的30間。在人才方面，當局期望未來的創新及科技產業從業人員能由2020年的45,310人，增加至2025年的60,000人和2030的不少於100,000人。在產業發展方面，政府期望能改變製造業佔以基本價格計算的本地生產總值百分比由2020年的1.0%，增加至2025年的1.5%和2030年的5%。

創新科技及工業局局長孫東指，創新科技是推動發展重要來源，創科藍圖訂出了未來五至十年的創科目標，同時為日後的施政報告和財政預算案提供參考方向。藍圖有四大方向，包括完善創科生態圈，推進香港「新型工業化」、壯大創科人才庫，增強發展動能、推動數字經濟發展，建設智慧香港，積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑。除四大方向外，亦有八大重點策略，分別是完善創科生態圈，促進上中下游相互發展、實現香港「新型工業化」、豐富創投融資渠道、提升社會創科氣氛、充實創科人才、加快數字經濟和智慧城市發展、深化與內地創科合作，以及拓展環球創科合作。