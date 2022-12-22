創科製造業提升GDP比率落後新加坡　孫東否認指標保守

對於新加坡製造業佔本地生產總值都逾20%，港府打算提升到5%會否太保守。創新科技及工業局局長孫東指團隊有詳細論證，根據情況制訂，意味每年製造業每年要增長20%，10年後要翻兩翻，產生4000億產值，指標並不是保守，是進中求穩。他指香港是外向型經濟，提升一項業務可以帶動其他產業。

被追問製造業佔本地生產總值可否到10%，孫東指大步前進，10%代表每年產值要達到10000億，現在剛剛起步，土地很多難以釋放，產業發展、人才需要時間，未來15到20年如果能達到10%，香港就飛了起來。

孫東指藍圖中有提出一系列針對性措施包括資金等， 加大扶持本地初創企業。他指未來為更好支持香港發展創科資金非常重要，所以施政報告設立共同投資基金，但他相信只是第一步，下一步會有其他措施。他又承認香港在對科技企業的投資，仍有發展空間，比起其他地方有差距。他指又未來在吸引本地資金外亦要吸海外和內地資金之外，會發展創科中心過程中除政府要加大投入，亦希望其他企業同時能加入投入，真正做「產學研」發展。

藍圖指內地與香港促進交流數據是跨境交流要素，港府有甚麼數據與內地交流，有否法規監管。政府資訊科技總監林偉喬指數據要有其他做法容易流動至香港，例如大學科研數據，可以方便分析研究；金融數據可能銀行在香港有分行，內地有總行，如流動至香港可以方便營商。數據流動與內地部門跟進，希望明年有實驗計劃，希望是安全可靠，如果效果理想就可以讓內地更多數據流動至香港。

吸引新能源汽車及半導體晶片方面。孫東指中國5年已經走向世界前列，香港有良好的研發基礎，香港是國家的一部分，大灣區內城市可以提供完整的產業鏈、各部件。他又稱已經與內地政府、廠家討論，希望可以實行。他又指香港有很多微電子領域專家，有明顯優勢，計劃在元朗創科園設基地，認為世界趨勢都非常猛，香港有機會都會大力發展。