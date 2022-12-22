廖長江續任貪污問題諮詢委員會主席　任期2年

政府今日(22日)宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會，其中，行政會議成員廖長江再度獲委任為貪污問題諮詢委員會主席；另再度委任李律仁及姚建華為廉署事宜投訴委員會的成員。上述有關任期均由明年1月1‍‍日起生效，為期2年。

該4個廉署諮詢委員會分別為貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防‍‍止貪污諮詢委員會及社區關係市民諮詢委員會。其中，貪污問題諮詢委員會方面，行會成員廖長江再度獲委任為該會主席，區璟智及周雯玲獲再度委任為該會的成員，議員盧偉國及陳勇獲委任為該會的新成員。

審查貪污舉報諮詢委員會方面，許樹昌、江智蛟、藍凌志、李彭廣、彭韻僖及袁淑琴，均再度獲委任為​該會成員；而議員簡慧敏及陳家殷則獲委任為新成員；防止貪污諮詢委員會方面，議員江玉歡、陳美寳及胡立基獲再度委任為該會成員，陳文、杜家駒、霍靜妍、李文光及冼漢廸則獲委任為新成員。社區關係市民諮詢委員會方面，陳浩庭、吳錦華、彭穎生、董一岳及黃偉傑再度獲委任為該會成員，陳念慈、陳淑薇、周偉立、廖錦興及溫家傑獲委任為該會的新成員。