亞博館部分場館轉暫託中心　周六起接收輕症等院舍院友

鑑於近日院舍的新冠確診個案持續上升，對暫託中心的需求大增，社會福利署今日(22日)宣布，設於亞洲國際博覽館11、9及6號館的檢疫中心，將分別由本周六(24日)及下周二、三(27日及28日)起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。

該3個暫託中心將各提供270個床位，合共810個。醫院管理局會與私營醫療機構協作，為該3個暫託中心提供醫療支援，照顧團隊方面11及9號館由富寶國際發展有限公司負責，而6號館則由嘉濤(香港)控股有限公司負責。

同時，政府會調整住客遷離暫託中心的安排，以達致與其他獲發隔離令的社區人士的安排一致。所有人士如在隔離的第4天及第5天，或其後的連續2日，進行的快速抗原測試均取得無染疫結果，將可被視為已完成隔離，而毋須進行核酸檢測。另外，屬緊密接觸者的院舍住客，不會再被安排前往檢疫中心進行檢疫。衞生署衞生防護中心亦已為院舍就照顧緊密接觸者訂定指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項。