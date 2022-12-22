礦物油含量超標近2倍　知味涼果五香黑瓜子須停售回收

一個預先包裝瓜子樣本，被驗出礦物油含量超出法例標準近2倍，進食後或會引致腸胃不適。食物環境衞生署食物安全中心今日(22日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，食安中心呼籲公眾應停止食用有關產品，市民可於辦公時間致電查詢回收事宜。調查仍然繼續。

涉事產品為品牌「知味涼果」的「五香黑瓜子」，淨重454克，來源地是中國，本港經銷商為「知味食品有限公司」，產品最佳食用日期至2023年10月24日。食安中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店檢取上述瓜子樣本作檢測。結果顯示，樣本所含礦物油分量，以重量計為食品重量每100份的0.59份，超出法例上限的0.2份，即超標1.95倍。

市民應選購色澤自然的食品，表面有不尋常光澤的瓜子可能添加了礦物油。進食含過量礦物油的食品或會引致腸胃不適。根據《食物內礦物油規例》(第132AR章)，任何人如售賣礦物油含量高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。