「彈票黨」專呃貴貨　12人落網涉款逾900萬

今年9月至12月，油尖警區進行反罪惡巡邏期間截停可疑人士，從他們身上搜出多張不屬於他們的空頭支票，以及一些相關的銀行入數紙，因此以涉嫌「欺詐」拘捕各人。警方亦分別於8月至10月接獲2名受害人報案，其中包括一間賣紅酒櫃的公司，騙徒假扮有意訂購數個總值約20萬港元的紅酒櫃，再假裝成功入票來誘使公司出貨，後來騙徒的支付戶口因餘額不足「彈票」，其人亦失去聯絡；另一受害人在網上購物平台放售一隻值逾20萬港元的名錶，交收1、2日後遇上同樣情況，蒙受損失。

警方展開深入調查，並與多個銀行業界及網上購物平台持份者合作，透過資金流向分析，鎖定一個以傀儡戶口作為工具，進行網購或商業騙案的本地詐騙集團。根據調查，集團分工非常仔細，有人假扮買家或商人作招徠，另有成員擔當俗稱「跑腿」的角色，負責交易，部分人負責統籌空頭支票，到櫃員機存入指定受害人的戶口，假扮成功轉帳，從而騙取受害人信任。當受害人發現「彈票」時，往往已經失去財物或有業務上的損失。

昨日(21日)及今日(22日)，油尖警區進行代號「竿燈」的反詐騙行動，成功揭發23宗彈票案，當中涉款總額達900多萬，最高一宗損失超過150萬港元。警方在全港多區拘捕5男7女(24至55歲)，他們分別報稱廚師、家庭主婦、運輸工人及無業等，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」、「處理贓物」及「串謀詐騙」，另檢獲多部手機、一批電話卡、銀行提款卡、空頭支票及入數紀錄等。其中2名被捕男子仍然被扣留調查，其餘人士已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方指出，今年涉及「彈票」的騙案數字較去年上升約2至3成，而就網上騙案類型而言，騙徒使用的社交平台帳戶或買賣戶口通常是較短時間內登記，但卻擁有大批追蹤者，或者貼文獲得大量讚好(Like)，從而製造受歡迎的假象，減低受害人的戒心。警方提醒，市民在網購時應縝重思考對方是否可靠，並應選擇信譽良好的官方網站購物，交收時可選擇貨到付款，或者於現場交易時用現金交收，事後留下對方紀錄，藉此減低風險。如有懷疑，可致電防騙易熱線查詢。