工展會恢復場內試食　市民增購物意欲　參展商盼帶旺銷情

港府放寬多項防疫措施，第56屆工展會在疫情下3年來恢復場內試食。《東網》記者今午(22日)約2時半到維園視察，甫進場已見多人除罩進食，適逢冬至節日，場內約有逾千市民，人流如鯽、非常暢旺。有店舖表示，可以試食後人流明顯增加，預計可帶旺銷售額上升至少20%。因應疫情放緩逐漸復常及提早過新年，有店舖亦看準時機特地大手入貨，比去年入貨多了50%；有進場市民亦高興表示試食令購物意欲高漲，預計會花費1,000至2,000港元「掃貨」及辦年貨做節。

出售台灣食品的華記永昌負責人蔡先生表示，今日開放試食後人龍明顯增加，「有試食好好多㗎，啲人睇到聞到個購買意欲會強好多」，加上疫情放緩，相信銷情比去年會上升10%至20%。他又笑稱工展會期過了一半，現時「下半場」終於開放試食，有助營業額作「最後衝刺」。為吸引客人，攤位亦設88折優惠，希望未來數天假期會帶旺人流。

壽桃牌攤檔負責人李先生稱，今早率先開放2小時試食，計劃之後會再增加不同產品的試食，「都會加返2至3個爐啦，可能試唔同產品」。他又稱對上一次參加工展會已是6至7年前，由於今年在美食博覽擺檔生意不錯，故決定久違多年再次參加工展會，目標要做到7位數字的生意額。專售蛋卷零食的回味攤檔負責人李先生稱，首日試食令生意大增，「開返試食人流都多咗」，因未有試食時大部分客人以觀望為主，有試食後預計增加至少20%至30%生意額。

市民黃先生也有到不同攤檔試食，不過他笑稱因試食人龍過多「嘈交多咗，有人嘈排隊唔排隊個啲咁啦」，但對於疫情幾年再開試食，他承認有助提升購物意欲，預計會花費2,000港元掃貨，順便購入花膠鮑魚今晚做節。一家大細一同到場的許女士則笑稱，有試食後小朋友比較開心，對比去年氣氛更好，一家人試食了榴槤和藍莓，「啱食就買啦，最緊要小朋友中意」。