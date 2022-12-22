今增19705確診　輸入佔954宗　多34患者離世

本港新冠疫情復燃，單日確診數直逼2萬宗！衞生署衞生防護中心公布，今日(22日)新增19,705宗確診，包括18,751宗本地及954宗輸入病例，單日總確診數為近月新高。另再多34名患者離世，其中31宗為醫管局呈報、3宗為公眾殮房報告。第5波疫情至今，累計11,114人染疫亡。

變種病毒方面，截至昨日(21日)，本港輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。而本地個案中亦累計發現152宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、11宗BF.7及178宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面再錄得107宗新個案，來自38間安老院、13間殘疾院舍，合共有95名院友及12名員工染疫。另外，再多408間學校呈報890宗確診個案，涉及705名學生及185名教職員，來自70間幼稚園/幼兒中心、133間小學、188間中學及17間特殊學校，有7間學校共9個班別疑現傳播需要停課。