小欖醫院17病人確診　停收新症停探訪應對聖誕需求

本港疫情反覆，多間公立醫院先後有病房出現傳播。醫管局今日(22日)表示，小欖醫院一個嚴重智障科男病房，自昨日(21日)起有17名病人確診且有感染病徵，患者接受隔離治療及情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。另為應對聖誕節假期期間公院可能出現的額外服務需求，局方會推出特別措施，調動額外人手、病床及資源，確保有足夠能力提供適切服務。

當局分析過去一周(12月14至20日)的初步數據，經急症室入院的確診病人中，約6成半因確診需要入院，約3成半因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約42%較大可能與新冠病毒有關，約58%因其他疾病離世。醫管局會繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要，提供合適的服務。現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，未來周天氣持續寒冷，預期會有大量病人需要到急症室求診，當中包括長者及慢性病患者，入院病人數目亦會相應增加，加上現時仍有不少新冠確診病人留院，對公立醫院服務構成嚴重壓力。局方為應對未來幾日長假期的服務高峰，會推出一系列措施，包括加強支援急症室以應付增加的服務需求；加開臨時病床及加快病人出院程序；加強院舍的外展醫療支援；加強指定診所、遙距診療及藥物派遞服務；加強特別酬金計劃，以更有彈性的申請方式，鼓勵員工在休假期間提供額外服務；以及安排更多合適的病人轉往私家醫院接受治療，以騰空公立醫院的病床來盡快接收較有需要的病人。

鄧耀鏗續指，未來數天公立醫院的急症室有可能比較繁忙，呼籲病情較輕微的病人應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。醫管局緊急應變指揮中心會密切監察未來幾日各公立醫院的服務需求，適時調動資源加強支援，確保各公立醫院有足夠人手及病床應付長假期期間的服務需求。