緊急救護個案　過去3日18%不達標　消防處籲慎用服務

因應目前本港疫情狀況，加上天氣持續寒冷，市民對緊急救護服務的需求非常殷切。​消防處於過去3日平均每日接獲近2,800宗救護召喚，比過去一年每日平均約2,000宗高出800宗，當中有約18%的緊急個案，救護車未能在12分鐘目標召達時間內到場。處方今(22日)呼籲市民慎用救護服務，傷病情況輕微的市民，可以選擇自行前往私家診所或普通科門診求醫，將有限的救護資源讓給有緊急需要的人，令他們可以盡快獲得救治。

消防處表示，醫學專家預料本港的流感高峰期將會持續維持，預料相關個案會在節日假期期間為緊急救護服務帶來極沉重壓力，處方已因應情況，由內部其他單位調派人手，以應付急升的緊急救護服務需求。

此外，消防處重申由救護車送院的傷病者並不代表會較快得到醫生的診治，公立醫院急症室採用病人分流制度，不論傷病者以何種交通工具前往公立醫院，只有傷病情況較嚴重的人士，才會較先獲得治理。處方會繼續留意有關情況發展，並與醫院管理局保持緊密聯繫，積極採取各項可行的措施，確保緊急救護服務維持正常，務求為市民繼續提供優質的緊急救護服務。