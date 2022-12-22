新冠夾移民潮添變遷　中學生擔心文憑試　英文科成死亡之卷

新冠肺炎延燒3年未了，莘莘學子要面對停課、網上授課等前所未有的教學環境轉變，另因移民潮掀起，道別與適應亦成為一門新課題。有機構上月進行調查，探討中學生對壓力來源的看法，結果發現「學業」及「公開試」(即中學文憑試，DSE)為首2項最困擾受訪學生的事項，而與移民有關的事宜亦正逐漸影響學生。至於疫下恢復面授課更加重部分學生壓力，且有近45%受訪者最擔憂的英文科，取代中文科成為「死亡之卷」。

遵理潮指數與非營利組織首席快樂官協會(CHO)，於今年11月以網上及實體問卷形式訪問1,038名中學生。調查結果顯示，自新學年開始，首3位最困擾受訪學生的事項分別為「學業」佔約77.9%、「公開試」約72%，以及約佔27.6%的「父母期望」；另有近20%受訪學生因「移民及朋輩移民所帶來的離愁別緒」，而同樣造成困擾。面對課業困擾方面，調查亦發現，有約56.4%受訪者認為在疫情持續下，學校恢復面授課會感到「壓力增加」，且在眾多科目之中，最多人認為英文科會構成「最大壓力」，佔約44.5%。而受訪學生亦分別認為「成績未如理想」、「須應付考試」及「休息時間減少」是首3項最損害幸福感的事情。

資深教育工作者及遵理潮指數創辦人梁賀琪表示，調查結果反映學科與中學生壓力的關係出現明顯轉向，歷年來被喻為「死亡之卷」的中文科，已經被英文科取代，成為學生最憂慮的科目，相信是由於中文科課程改革，以及疫情下社會以至學校難以提供足夠的英語語境所致。