3款疫苗獲註冊香港藥劑製品　藥商擬向私營市場供應

港府谷針辣招手斷多。醫務衞生局今日(22日)公布更新接種安排，指由於復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗需求緊張、補給存貨所需時間較長，由明日(23日)起將優先免費提供予香港居民接種，而非香港居民將繼續獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗。另外，港府表示，自供應本港的共3款新冠疫苗獲註冊為香港藥劑製品後，兩間藥物製造商正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。

當局早前表示，由復星醫藥、北京科興中維供應本港的共3款新冠疫苗，包括復必泰疫苗、復必泰二價疫苗和克爾來福疫苗(俗稱科興疫苗)，已獲註冊為香港藥劑製品。而據政府了解，兩間藥商正積極爭取盡快向私營市場、私營醫護專業人員供應疫苗。政府提醒，註冊疫苗的治療適用範圍等，必須根據第138A章註冊「藥劑製品」的既定安排。私營醫護必須參考有關疫苗的註冊詳情和標籤使用指引，並考慮接種者的健康和個人狀況等相關因素。同時，《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》所提供關於新冠疫苗緊急使用的法定民事法律責任豁免，並不適用於處方、配發和施用有關註冊新冠疫苗的人士。

至於上述提到有關疫苗接種新安排，醫衞局表示，個別在新安排實施日(12月23日)之前符合政府疫苗接種計劃規定，並已曾在本港接受新冠疫苗注射或已持有政府疫苗接種計劃預約登記的非香港居民，仍可選擇免費接種復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗，只須在預約及前往疫苗接種點注射疫苗時提供注射或預約紀錄以供核實。