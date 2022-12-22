兩款網購藥製品未經註冊　衞生署籲市民不應購買或服用

網上平台商品繁多，市民要小心買到未經註冊的藥物。衞生署今日(22日)表示，早前根據情報，透過一個網上銷售平台購得「Super P-FORCE Oral Jelly」及「KAMAGRA Oral Jelly」兩款產品，經化驗後發現以上產品含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「昔多芬」、「達泊西汀」，呼籲市民不應購買或服用兩款未經註冊藥劑製品，

衞生署表示，以上產品在香港並非註冊藥劑製品，衞生署的調查仍在進行中。「昔多芬」及「達泊西汀」分別用於治療陽痿及早洩，必須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。「達泊西汀」的副作用包括焦慮、乏力、失去專注力、頭暈、惡心及頭痛。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品，未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證，已購買相關產品的市民應立即停止使用。