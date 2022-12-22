政Whats噏：重演掩面手勢　梁子穎變肥版「湯川教授」

冬至係團圓嘅日子，但係有勞工界議員竟然「開戰」喎。唔係呀！咁掃興？

話說同屬一個工會嘅兩個議員拍咗段片，講明係「工家大戰」，既然係一家人點解要開戰？講就勁，實際只係問答題，仲係無獎遊戲。陸頌雄繼「醬爆」之後，再「百萬富翁」主持人身上身咁，而另一議員梁子穎就1人分飾3角，一時扮日劇《神探伽俐略》中嘅「湯川教授」，似唔似福山雅治？充其量係肥版。跟住又扮帶住黑超嘅「超哥」，仲有攞住士的嘅「的哥」，可謂過足戲癮。

考乜嘢題？係反轉嚟嘅，話問咗100個人，發現經常答錯，唔係大灣區9+2嘅嘅4個城市。醬爆首問教授，教授答啱咗係湛江，跟住超哥答係汕尾，醬爆雙手打個叉，即係答錯喇，超哥即時好失望，到咗的哥話係清遠，結果係......,答啱嘞，以前答錯汕頭嘅超哥死心不息，呢次答話係汕頭，又錯，醬爆即刻話「你錯咗兩次，再錯就Game Over」。的哥再答係韶關，都錯。

最後嗰個城市咁難答嘅。最後教授做埋拇指、食指同中指掩面嘅招牌手勢，答話係台山。中唔中？醬爆話估唔到最後一個答案竟然係台山呀！佢仲話其實台山都係大灣區嘅一部分，但台山係江門市轄下嘅一個區域。