尼泊爾帶蜂蜜返港　28歲男食後心律跌　證屬狂蜜病中毒

冬天沖蜜糖水雖可潤喉，但切忌食用來歷不明的蜂蜜，隨時有中毒風險！一名28歲男子早前進食蜂蜜後，出現心律下跌、腹痛、暈眩及嘔吐等病徵，雖然經治療後已於本周一(19日)出院，不過衞生署衞生防護中心今日(22日)表示，初步調查顯示，病人從尼泊爾將自製蜂蜜帶返香港，其臨床診斷屬狂蜜病中毒，故呼籲並提醒市民特別注意尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

個案顯示，男病人上周六(17日)進食蜂蜜約2個半小時後，出現心律下跌、低血壓、腹痛、暈眩、噁心和嘔吐，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人情況穩定，並在本周一出院。臨床診斷為狂蜜病中毒個案，而有關剩餘的蜂蜜及病人的尿液樣本經化驗後，證實含梫木毒素。防護中心正繼續調查個案。

狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起，而梫木毒素是一種由杜鵑花科植物(包括杜鵑花)產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。防護中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感等。