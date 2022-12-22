尼泊爾帶蜂蜜返港 28歲男食後心律跌 證屬狂蜜病中毒
2022年12月22日 19:53
東網電視更多新聞短片
衞生防護中心提醒市民特別注意尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜。
冬天沖蜜糖水雖可潤喉，但切忌食用來歷不明的蜂蜜，隨時有中毒風險！一名28歲男子早前進食蜂蜜後，出現心律下跌、腹痛、暈眩及嘔吐等病徵，雖然經治療後已於本周一(19日)出院，不過衞生署衞生防護中心今日(22日)表示，初步調查顯示，病人從尼泊爾將自製蜂蜜帶返香港，其臨床診斷屬狂蜜病中毒，故呼籲並提醒市民特別注意尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。
個案顯示，男病人上周六(17日)進食蜂蜜約2個半小時後，出現心律下跌、低血壓、腹痛、暈眩、噁心和嘔吐，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人情況穩定，並在本周一出院。臨床診斷為狂蜜病中毒個案，而有關剩餘的蜂蜜及病人的尿液樣本經化驗後，證實含梫木毒素。防護中心正繼續調查個案。
狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起，而梫木毒素是一種由杜鵑花科植物(包括杜鵑花)產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。防護中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感等。