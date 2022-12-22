放寬防疫措施首晚　尖沙咀酒吧人流增　店東冀取消限聚人數

政府早前公布，會於本周四起即今日(22日)，放寬4項社交距離措施，當中包括撤銷餐飲處所及表列處所容量限制；撤銷宴會活動人數上限；進入包括酒吧、夜店、參與宴會及參加本地遊遊客，毋須接受快測；以及容許部分處所飲食。不過，疫苗通行證(針卡)及口罩令仍然維持。適逢今日冬至，東網記者走訪尖沙咀諾士佛臺的酒吧區，觀察放寬防疫措施後對酒吧生意有否幫助。

有酒吧員工黃先生坦言，酒吧生意算是好了不少，惟針卡對於一般顧客來說，仍會帶來不少麻煩，因有不少客人早前得悉原來要做快測才可進入酒吧，他們均會卻步，從而影響酒吧生意。如今取消快測，他相信可以刺激人流，但因不少人會趁海外開關前往旅行，故此難以預計顧客增長的人數。黃指出，由於目前大部分市民已打了針，故此希望當局能夠取消限聚人數，以及進入酒吧等指定場所的檢查針卡措施。因為如有顧客違規，會連累酒吧受罰，形容這點對做生意來說會較為麻煩。

另有酒吧姓唐女負責人表示，放寬措施後，預計會增加約1成顧客，由於早前要做快測，有顧客為免麻煩而過門不入，她期望政府能夠再放寬限聚人數，藉此增加人流帶旺生意。

酒客陳小姐表示，未放寬措施時，多數會到朋友家中暢飲，如今取消快測後，不諱言每星期會增至2至3次，與朋友一起前往酒吧光顧。另有酒客杜先生稱，一星期會有2、3次來酒吧消遣，指出取消快測無疑會提高大部分酒客前往酒吧消費的意欲，亦方便他預約一大班朋友，隨時即興落去酒吧狂歡盡興。