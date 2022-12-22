冬至酒樓滿人客　市民一餐擲四千　只為親友享天倫

今日(22日)是廿四節氣的「冬至」，俗語云「冬大過年」，不少市民都選擇到酒樓晚膳「做冬」，與親友相聚暢談。東網記者於晚上近8時到旺角一間酒樓視察，目測酒樓入夜後的生意不俗，入坐率達約9成，當中大多是一家大細、三代同堂聚首一枱，且歡顏處處，更有食客豪花逾4,000港元，只為與親朋享受天倫，在新冠疫情漸穩及逐步放寬防疫後，3年以來終有滿滿的溫馨畫面驅散晚市的冷清。

倫敦大酒樓部長黃先生表示，今年冬至食客較往年同期多2至3成，亦有大家庭訂連枱做冬。他又指今年套餐價格比往年略高，不過臨近節日季節，預訂人數仍相當可觀，預期隨着防疫限制逐步放寬，未來數月的生意會穩步向上。

食客關先生稱，冬至最重要是藉此機會讓親人共聚一堂，共享天倫之樂。對於當局仍維持入食肆須掃針卡等防疫措施，他表示已經習慣了，不會覺得不方便，但仍然期望當局取消12人限聚令，讓更多親朋戚友同聚，「(食飯)唔使隔開幾枱咁走嚟走去」。另一食客李先生則透露今晚這餐飯需4,000多港元，但始終「冬大過年」，認為冬至是難得能與親人相聚的機會，他亦希望當局盡快解除口罩令等防疫措施。