網傳明結業　Zeek澄清只暫停貨運配送　不影響其他業務

快遞平台Zeek近月傳出公司財困，更被爆欠薪兩個月；Zeek昨晚(21日)則向商家發出「暫停業務通告」電郵，指公司從明日(23日)起結束貨運營運。對於傳出明日結業，該公司今(22日)發出聲明澄清，指暫停業務只是針對個別配送業務，其他業務未受影響。但又指，由於市場競爭和變化，正循精簡架構並重組業務方向發展，公司仍致力與股東和投資者協商解決現金流問題，計劃2023年1月下旬會有明確結果。

該公司昨向商家發出電郵提到，從12月23日00:00起結束貨運配送，包括任何上門收派件及有關物流服務。Zeek亦在電郵向商家追尾數，稱商家必需於帳單上列明的付款期限前繳交物流費用，「但凡於逾期後還未收到整筆款項，將會以法律程序進行追討」。

網上傳出結業消息，Zeek今發出聲明澄清，另指市場傳聞中有關配送業務公司的清盤消息，公司現時未有有關計劃；現時仍在努力探討解決車手服務費的方案。該公司主要業務包括30分鐘「即時配送」、2小時或4小時的「快速配送」、同日或翌日「貨運配送」以及「軟件即服務」。目前所有「貨運配送」上門收派件服務會暫停。Zeek自2017年在港開展業務，提供貨運配送及外賣速遞服務，11月爆出拖欠外送員薪金，公司「唧牙膏」式出糧，工會至今接獲約200名工友求助，涉款逾1,000萬港元。