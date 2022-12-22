政Whats噏：香港放寬入境　黃傑龍話海外都唔知

疫情近3年，政府最近先好似唧牙膏咁放寬社交距離措施，外界炮轟仲死攬口罩令同疫苗通行證，市民亦未放寬措施而對經濟前景有信心，仲話要慳得就慳。而身在印尼嘅環境運動委員會主席黃傑龍就話當地已經唔當新冠肺炎係乜嘢一回事，最弊嘅係，發現海外人士根本唔知香港已放寬入境。咁搞法，邊有海外旅客吖？

香港放寬防疫措施，變相0+0後，唔少市民已經出外旅行。前幾日香港好凍，黃傑龍就飛咗去印尼避寒。佢喺社交平台貼文，話以肉眼觀察，印尼只有1%人戴口罩，而佢喺出發前，就要經過一連串繁複嘅網上程序，申請印尼版「安心出行」同埋疫苗通行證，但當佢入境之時，只係有個人用肉眼望一望就算。

之後佢去咗浮潛，教練問佢係咪喺新加坡嚟，佢話唔係，喺香港嚟嘅，又引述教練好驚訝咁問乜香港放寬入境咩？事關佢唔知道，佢話由此可見，其實每一個出去旅行嘅香港人都係幫香港宣傳緊香港已經放寬入境嘞，但人哋世界各地嘅人真係唔知你咁多。

言下之意，佢即係話政府向海外宣傳唔夠喇！仲話吸引多啲外地旅客嚟喎，人哋唔知香港開放入境嘅話，又點會嚟吖！

佢仲話喺酒店食自助餐見到啲人隨手拎起一件食物，久唔久仲有人打個乞嗤，而佢亦都決定完全放棄任何防守心態，全面接受投入本地生活，佢感慨話疫情根本防不勝防。 幸好至今健康無礙，即使返港入境檢測確診亦並非大不了嘅事，休息5日就冇事嘞，有時患上感冒都辛苦一、兩個星期。佢話真係要盡快恢復正常生活。

印尼似乎已經生活復常，令佢又諗起啲嘢，話最近幾次旅行都發覺一個奇怪現象，就係全世界都冇人再驚新冠，只係香港人喺香港嘅時候驚，一離開香港就唔驚，仲話佢屋企個工人返菲律賓，佢都會完全唔驚，而佢喺印尼亦根本冇人當一回事，關鍵原因可能係香港仲係每日話講幾多單個案，每日新聞都會有乜乜議員、乜乜局長或署長確診，講到好似確診係好大件事咁啫！