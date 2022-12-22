退燒藥需求急增　港澳政府指存量充足　籲市民毋須囤積

隨着內地疫情惡化，市面疑現藥物搶購潮，港澳兩地亦有市民加入「戰團」買藥傍身。港府發言人今日(22日)回應傳媒查詢時表示，注意到近日市場上對止痛退燒藥物的需求增加，尤其是某些品牌含「撲熱息痛」(Paracetamol)成分的止痛退燒藥。當局強調公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物的備存量充足，呼籲藥房及超市等零售點留意藥物銷售情況，以向有需要的市民維持穩定的供應。

發言人表示，政府已聯繫相關供應商、製造商、本地製業以及社區藥房組織，經了解現時在香港含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥仍供應穩定，雖然個別品牌的止痛退燒藥因在短時間需求急增而供應緊張，其他品牌的止痛退燒藥仍然充裕。

撲熱息痛可用於止痛及退燒。根據紀錄，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分。市民可於衞生署藥物辦公室網頁利用「香港註冊藥劑製品搜尋」功能，搜尋有關已註冊藥劑製品的資料。發言人又提醒市民，在使用任何藥物之前應先徵詢醫護人員的意見，並應避免自行購買藥物使用。市民不需要囤積任何藥物，包括「撲熱息痛」成分藥物。

鄰埠澳門亦出現有關情況，當地感染應變協調中心今午亦表示，政府已儲備足夠抗疫藥物，有需要時會透過各種途徑提供給居民，呼籲居民毋須囤積藥物亦毋須恐慌。中心又指出，倘居民確診，可通過「新冠病毒感染者自我評估及社區門診預約平台」進行自我評估，之後按指引進行居家隔離，期間若出現發爆等症狀可對症用藥，政府派發的「抗疫包」已提供中、西藥備用，有症狀時可按指引服用；有需要可到社區門診、社區治療中心或仁伯爵綜合醫院就診，經醫生診斷後亦可取得藥物和相關治療。