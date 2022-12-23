家計會送免費更年期健康檢查服務　名額50個

女士更年期會有生理及心理變化，若有專業人士協助便可從容面對。香港家庭計劃指導會將於下月舉辦一場免費更年期講座，並首次向參加者送出免費「更年期服務」，為更年期婦女提供體格檢查及健康評估，優惠名額合共50個，先到先得，送完即止。

「樂在更年：更年期健康教育講座」將於明年1月14日下午2時30分至4時，在北角香港青年協會大廈9樓演講廳舉行。家計會將邀請資深家庭醫生兼性教育及性治療工作者吳穎英講解更年期的生心理變化及適應、賀爾蒙補充治療、骨質疏鬆的預防及性生活的協調等。另外，身兼香港社區營養師協會主席的註冊營養師梁穎恩則分享多項實用的飲食營養貼士。同場亦有家計會藍田婦女會健骨大使即場示範健骼十式拳。

首50名於網上報名並出席講座人士，將有機會獲安排免費參與價值565港元的家計會「更年期服務」 。該服務適用於年屆45至60歲，處於更年期的婦女，包括已切除卵巢或停經少於一年的婦女。服務內容包括詢問病歷；量度血壓、脈搏、體重、身高；檢查甲狀腺、腹部、乳房、盆腔和聽診心肺；化驗尿糖及尿蛋白；子宮頸細胞檢驗及指導「自我乳房檢查」方法。經評估後，有需要人士可獲安排於家計會更年期診所，額外接受骨質密度檢查及賀爾蒙治療 ，而賀爾蒙治療有助紓緩因女性賀爾蒙水平急劇下降而引致的徵狀，例如潮熱、陰道乾澀及情緒低落，以及減低因相關因素引致骨質疏鬆症及心臟病的機會。