東方日報A1：美國制裁唔收手　港貨捱打冇得抖

今年快將畫上句號，本港商界關注的「Made in HK」產地爭端，世界貿易組織爭端解決機構專家組提交了最新報告，裁定美國自2020年起要求所有由香港出口往美國的產品來源地，不能再標示產地為「香港」，須改為「中國」的做法不符合世貿規則。但美國貿易代表辦公室（USTR）無視世貿組織裁決，堅持無意撤回，又指行動是回應中方削弱香港高度自治及港人民主、人權，並威脅美方國家安全利益。港府官員口頭上強烈回應及譴責，但具體上未有可以反制措施，繼錯誤國歌置頂事件，又一次被美方欺壓，無還擊之力。

港府強烈譴責美國無視世貿爭端機制的裁決，財金官員昨日表示，審視過本港商品出口往美國的情況，美國原擬用標籤規限為難香港，但香港出口往美國的產品只佔本港出口貨量的0.1%，有關措施對香港的實際影響並不大，惟港府不滿美國以歧視性及不公要求針對香港貨品，故要求世貿組織跟進。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨日再舉行記者會，批評美國的行為出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。相關圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。丘表示，「美方對香港產品實施的規定不但毫無理據，更嚴重違反世貿規則，完全漠視以規則為本的多邊貿易制度，亦不負責任地損害香港作為世貿成員的權益。」

丘應樺續稱：「（世貿）專家組在報告中已清楚反駁美方錯誤及毫無理據的觀點，明確裁定美方做法違反世貿規則。我已即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規的措施。」

政府解釋，香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，在世貿享有的權利和須履行的義務跟其他世貿成員一樣。而香港在出口產品上標示「香港製造」，多年來獲國際接納，既符合香港作為單獨關稅區的事實和相關的世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

中國外交部駐港公署發言人周三歡迎世貿專家組的裁決，強調支持香港維護單獨關稅區地位。但對美國堅拒執行世貿裁決的行動，發言人批評美方無視香港單獨關稅區地位，企圖藉機詆毀「一國兩制」，奉勸美方停止破壞多邊貿易體制、停止實施單邊主義霸凌行徑、停止操弄國家安全雙重標準。國家商務部昨日回應稱，希望美方尊重裁決，採取實際行動糾正錯誤做法，維護以規則為基礎的多邊貿易體制和正常的貿易秩序。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示，歡迎世貿的公正裁決，斥美方泛化國家安全概念，把貿易問題政治化。中方將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干預港務，堅定支持香港鞏固和提升國際金融航運貿易中心地位。

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